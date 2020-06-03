Lufthansa готовится к масштабным увольнениям

Авиаконцерн Lufthansa собирается провести масштабную реструктуризацию, предполагающую сокращение персонала и распродажу неосновных активов. Эти меры будут необходимы компании для того, чтобы расплатиться с государственным кредитом на сумму 9 млрд евро, полученным в мае. «Люфтганза» прогнозирует значительное потери по итогам текущего года. Уже по итогам первого квартала они составили 2 млрд евро.

Руководство концерна, в который входят крупнейшие авиаперевозчики Германии, Австрии, Бельгии и Швейцарии, уже приступило к переговорам с профсоюзами о размере сокращений. Если весной говорили об увольнении 10 тысяч работников, то сейчас глава «Люфтганзы» Карстен Шпор дал понять, что число увольнений будет «значительно больше».

Уже известно, что «Брюссельские авиалинии" сократят свой авиафлот на треть, а рабочую силу на четверть, в то время как «Австрийские авиалинии» сократят расходы на зарплату на 20%.

В апреле количество пассажиров, перевезенных авиакомпаниями концерна сократилось на 98% в годовом измерении.