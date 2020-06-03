Символическую акцию провели в Брюсселе оставшиеся не у дел переводчики учреждений Евросоюза. Пандемия привела там к значительному сокращению числа очных встреч и заседаний, участники которых говорят на разных языках. С марта это ощутили на себе 1200 внештатных переводчиков.

Одна из них, Джолин, приехала в Европу из Тринидада. После введения карантинных мер она застряла в Брюсселе без каких-либо средств к существованию:

«Мы брошены на произвол судьбы, и в этом есть ирония, учитывая, как много мы ходим на собрания, разговариваем со всеми на разных языках о солидарности. Теперь мы не можем воспользоваться этой солидарностью, и это грустно и страшно».

Поскольку этих переводчиков трудоустроил у себя Евросоюз, они не могут получать пособие по безработице, предусмотренное национальными программа Бельгии.

Мария работает в европейских институтах с 2018 года:

«На следующие три месяца я не вижу для себя никакого дохода. Мы все страдаем от стресса, не знаем, что с нами произойдет в будущем».

После переговоров с внештатниками отделы кадров предложили платить некоторым из них по 1400 евро до конца года. Представитель ассоциации переводчиков Фред сообщил, что им делали такое предложения на индивидуальной основе, никаких коллективных соглашений заключено не было:

«Помочь нам никак нельзя, потому что этого не позволяют нормальные правила. Достигнута только устная договоренность. Но мы считаем, что даже нормальные правила, даже существующая правовая база, позволяют гибко находить какое-то временное решение».

Еврокомиссия не ответила на просьбу Euronews прокомментировать ситуацию с переводчиками.