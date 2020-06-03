Интерес к электрокарам в Европе растет

Интерес к электрокарам и гибридным автомобилям в Европе растет, несмотря на пандемию коронавируса. Эксперты заявляют: местным производителям, возможно, удастся избежать многомиллиардных штрафов. Угроза нависла над компаниями в связи с ужесточением требований ЕС к уровню углекислого газа, выпускаемого в атмосферу каждым автомобилем, который только что сошел с конвейера и предложен покупателям в одной из стран-членов.

В апреле доля "зеленых" машин от общих продаж на европейских рынках составила 17%. За тот же период в прошлом году этот показатель равнялся лишь 7%.

В целом продажи легковых автомобилей достигли полувекового минимума. Но если спрос на машины, работающие на бензине или дизеле, сократился в этом апреле, по сравнению с прошлым, на 78%, для экомобилей падение оказалась не столь страшным – 29-процентным.

Производители требуют от ЕС принять новые программы субсидирования покупателей. Индустрия обеспечивает работой почти 14 млн европейцев.