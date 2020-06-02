Как получить деньги на восстановление ЕС?

Согласно плану восстановления Евросоюза от пандемии, Брюссель выделит пострадавшим странам многомиллиардные пакеты помощи. Но члены ЕС должны доказать, что эти деньги не будут проедены, а пойдут, например, на улучшение системы здравоохранение.

Представляя план, еврокомиссар по экономики заверил, что граждан не заставят затягивать пояса, как после кризиса 2008:

«Это не спасательный инструмент с определенными условиями, - сказал Паоло Джентилони. - Я знаю, что раньше он был таким. Но он не будет таким же в будущем. Так что это вызов для всех нас».

Первое условие. Страны-члены должны теперь представить национальные инвестиционные планы. Еврокомиссия одобрит тех из них, где приоритетом будут внедрение зелёных технологий и строительство цифровой экономики.

Немецкий экономист отмечает, что Брюссель ослабит борьбу против бюджетных дефицитов:

«Думаю, что основное отличие от предыдущего финансового кризиса состоит в том, что на этот раз речь идет об инвестициях, а не о строгой экономии, - сказала Сандра Парти. - На этот раз странам-членам положено тратить деньги. Однако, подвергая оценке национальные предложения, Еврокомиссия в какой-то степени сдержит расточительство».

Второе условие: каждое правительство должно заняться модернизацией национальной экономики и повышением ее устойчивости, то есть проводить структурные реформы, порой непопулярные.

Австрия, Дания, Швеция и Нидерланды наименее охотно принимают план Еврокомиссии, они намерены сделать его предметом переговоров. Эти так называемые «бережливые страны» не хотят накапливать единый европейский долг вместе с южными странами, которые много тратили.

«Предполагаю, что «бережливые" попытаются связать любые деньги, потраченные через план восстановления, с множеством условий. – продолжает немецкий экономист. - Они особенно потребуют грамотного управления экономикой, пересмотра пенсионных систем, такого рода вещей».

Северноевропейские страны хотят также наибольшего возврата в общий бюджет одолженных денег. Депутат Европарламента от Испании считает их бережливость чрезмерной в нынешних обстоятельствах:

«Я думаю, что у них две основные цели. – говорит Луис Гарикано. - Первая: они попытаются сократить долю грантов и увеличить долю кредитов. А вторая - ввести больше условий».

При этом все понимают, что переговоры затягивать нельзя. Странам ЕС нужны деньги сейчас. Правительства могут представить свои национальные планы самое ранее в апреле следующего года. Но тогда Брюссель начнёт раздавать им деньги только в 2021 году.