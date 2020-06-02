Буря возмущения распространилась из США через Атлантику. В выходные дни в нескольких европейских столицах прошли акции протеста против жестокости американской полиции.

Верховный представитель ЕС по внешней политике выступил с резким заявлением по поводу гибели афроамериканца в Миннеаполисе:

«Мы шокированы и потрясены смертью Джорджа Флойда, - сказал Жозеп Боррель. - Это злоупотребление властью, его нужно осудить. Его нужно пресечь, в Штатах и ​​повсюду».

В течение недели беспорядков в американских городах вводился комендантский час, происходили столкновения между протестующими и полицией, а президент поощрял блюстителей порядка на более решительные действия.

Главный дипломат Брюсселя призвал Вашингтон обуздать использование чрезмерной силы:

"Мы поддерживаем право на мирный протест, а также осуждаем насилие и расизм любого рода, и мы призываем к снижению напряженности, - продолжал Боррель. - Позвольте мне повторить, что все жизни имеют значение, жизни чёрных также имеют значение ".

После демонстраций в Берлине министр иностранных дел Германии заявил, что более массовые, чем в Европе, выступления в США понятны и законны:

«Я могу только выразить надежду, что мирные протесты не приведут к насилию, - сказал Хайко Маас. - Но ещё больше нfдеюсь на то, что эти протесты произведут эффект в Соединенных Штатах».

В Европе, как и в Америке, протестующие обещают и дальше выходить на улицы, и добиваться того, чтобы их голоса были услышаны.