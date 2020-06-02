Робот заменил человека в бельгийской больнице

Корреспонент Euronews Джек Паррок передаёт из Антверпена:

«Больницы во всем мире приспосабливают свою работу к реальности коронавирусного кризиса. Им важно проверять температуру людей и наличие масок. Здесь, в больницы Антверпенского университета, они делают это с помощью робота. Нам дали QR-код при входе, мы сканировали его в робота, и теперь он проверяет, надета ли на мне маска, а она сейчас не надета, и он говорит мне, что мне нужно надеть маску. Пока я это делаю, это говорит, что моя температура составляет 36 градусов, это допустимо, это в пределах нормы. А затем на экране должен появиться для меня зелёный свет. Это значит, что у меня всё в порядке, я могу проходить. Так что теперь я отправляюсь на назначенную встречу. "

А встреча эта - с менеджером больницы UZA, который отвечает и за вход в неё.

«Безопасность - это главный приоритет, но, с другой стороны, нельзя, чтобы пациенты ждали, - говорит Микаэль Ванмехелен. - Вы не хотите, чтобы были длинные очереди, поэтому поток людей тоже очень важен. Нам нужно его контролировать и проверять больше, чем мы делали это раньше, и робот может помочь нам выполнить эти проверки ».

Робот по имени "Cruzr Health" заменяет человека, который следил бы за тепловыми камерами, установленными на входе.

Больница экономит деньги и рабочую силу, арендуя робота за тысячу евро в месяц. Он говорит на 34 языках.

Генеральный директор компании-создателя Zorabots уверяет в его абсолютной надежности в выполнении своих функций:

«Конечно, если вы спросите меня, определяет ли он наличие у вас COVID-19, то пока нет, - говорит Фабрис Гоффэн. - Но этот робот также готов ко многим другим возможным болезням, которые будут проявляться в повышенной температуре и других вещах."

В настоящее время "Cruzr Health" действует только в этой больнице, но таких роботов можно использовать для борьбы с короновирусом в системе здравоохранения всей Бельгии и за её пределами.