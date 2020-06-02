Alitalia возобновила авиасообщение

Alitalia возобновляет внутреннее и международное сообщение. C этого вторника самолёты крупнейшего авиаперевозчика Италии - после двухмесячного перерыва - снова свяжут между собой ведущие аэропорты страны и будут выполнять рейсы в Нью-Йорк, Мадрид и Барселону.

В планах авиакомпании постепенное наращивание оборотов: так, в июне руководство Alitalia ставит целью выполнить на 36 % больше рейсов, чем в мае, а в третьем квартале достичь 40 % от уровня до начала пандемии.

Но будущее компании остается весьма неопределенным. С тех пор, как в августе 2008 года Alitalia объявила о банкротстве, её сотрудники пережили по меньшей мере 6 планов спасения. Не все из них оказались удачными, и итальянскому правительству пришлось снова вмешаться, влив 3 миллиарда евро государственных средств, чтобы поддержать флагмана национальной авиации в разгар коронавирусного кризиса.

Неблагоприятная финансовая ситуация привела к тому, что по объему пассажиропотока Alitalia значительно уступает Lufthansa: 21,3 миллиона в 2019 году в сравнении со 145 миллионами.

Более того, ЕС ведет расследование в отношении Италии по двум кредитам, выданным Alitalia в 2017 году и в январе этого года на общую сумму 1,3 млрд евро. В Брюсселе хотят получить ответ на вопрос, соответствуют ли выданные суммы правилам государственной помощи компаниям, которые находятся в трудном положении.