Испания: первый день без смерти от Covid-19

В Испании впервые с начала марта за сутки не зарегистрировано ни одной смерти от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа. По данным министерства здравоохранения, число жертв эпидемии не изменилось и составляет 27 127. За последние сутки был выявлен 71 новый заразившийся. Общее количество инфицированных достигло почти 240 тысяч.

В понедельник в Испании вступил в силу предпоследний этап ослабления ограничений. Эти меры касаются почти 70% жителей страны. На данной фазе вновь открываются для отдыха пляжи и бассейны, разрешено возобновить деятельность, в частности, торговым центрам, театрам и спортзалам.

Испанцам все еще нельзя выезжать за пределы своих провинций, но для прогулок и занятий спортом на улице больше нет ограничений по времени. В встречах с близкими могут принимать участие до 15 человек максимум. Кафе и рестораны отныне обслуживать клиентов и внутри заведений, а не только на террасах, но пока может быть занято не более 40% от обычного числа столиков.

Испания — одно из наиболее пострадавших из-за коронавируса государств в мире. В связи с закрытием границ в апреле страну не посетили семь миллионов туристов, финанасовые потери составили семь миллиардов евро.