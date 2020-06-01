Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет 1 июля

Голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля. Это день в России будет нерабочим. Досрочное голосование начнется 25 июня - на следующий день после парада Победы.

"1 июля смотрится как день вполне подходящий", — заявил Владимир Путин во время рабочего совещания.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что голосование должно проходить по принципу "максимальной бесконтактности". Всех, кто придет на избирательные участки, обеспечат масками, перчатками и одноразовыми ручками, им также будут измерять температуру. Членов избиркомов будут тестировать на коронавирус.

Изначально голосование по поправкам к Конституции должно было пройти 22 апреля, но позже было принято решение о переносе даты из-за эпидемии.