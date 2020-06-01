Европа против расизма

"Черные жизни важны". Под таким лозунгом в швейцарском Цюрихе прошла несанкционированная демонстрация против расизма и жестокости полиции. Акция состоялась неделю спустя после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер из-за действий белого полицейского. Несмотря на ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, в мирном марше приняли участие около тысячи человек.

В Берлине манифестанты собрались у здания посольства Соединенных Штатов. Многие держали в руках плакаты с надписью: "Нет справедливости, нет мира". Демонстранты выразили солидарность с американцами.

Пол, учитель: "Я думаю, что проблемы, которые у них там есть, не имеют отношения, как говорится, лишь к нескольким плохим парням. Я считаю, что это институциональная проблема. Вот ее и следует решать".

Тысячи человек вышли на улицы Дублина. Демонстранты скандировали: "Джордж Флойд", "Черные жизни важны".