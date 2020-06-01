Бельгия: свадебную вечеринку придется отложить

Иоланда и Тимоти - одна из первых пар на европейском континенте, вступивших в брак после карантина в присутствии гостей. Молодые люди хотели пожениться осенью. Но в планы вмешалась пандемия.

Иоланда: "Мы узнали, что можем поехать в Канаду, а затем поселиться там. Планировали сделать это уже в конце июня. Но из-за ситуации, связанной с коронавирусом, мы выяснили, что не все смогли бы приехать к нам на свадьбу. Она должна была состояться в октябре. Поэтому мы подумали, и решили пожениться раньше".

Синт Кателейне-Вавер - небольшая бельгийская коммуна. Свадебные церемонии здесь проводят, но ограничения все еще действуют. На торжество могут прийти не более 25 человек. И все они должны соблюдать правила социального дистанцирования.

Кристоф Селс, мэр Синт Кателейне-Вавер: "Нам необходимо избегать большого числа людей в замкнутом пространстве и непосредственных контактов друг с другом. И еще надо стараться как можно меньше дотрагиваться до всяких поверхностей. В помещении это невозможно. Поэтому, мы провели церемонию на улице и в несколько сокращенном варианте".

К сожалению, отметить столь радостное событие со всеми желанными гостями не получится. Но молодожены особо не расстраиваются.

Иоланда: "Нашу свадебную вечеринку мы проведем года через два-три, когда вернемся из Канады, или приедем в Бельгию в отпуск".

Пока в коммуне Синт Кателейне-Вавер церемонии бракосочетания будут проводить именно в таком формате. На следующие выходные семейными узами себя свяжут еще три пары.

Джек Паррок Euronews: "Борьба с коронавирусной инфекцией все еще продолжается. Но молодые люди, такие как Иоланда и Тимоти вступают в брак. И это говорит о том, что жизнь постепенно возвращается в нормально русло".