Открытие кафе во Франции: последний отсчет

В Испании премьер Санчес в понедельник обратиться к парламенту с просьбой продлить действие режима ЧС, но это будет, как сообщается, уже в последний раз.

Иберийское королевство возвращается к норме и ждет туристов, пока речь идет о жителях стран ЕС, внешние границы которого еще две недели будут закрыты.

Страны Балтии первыми из Евросоюза разрешили движение между Эстонией, Литвой и Латвией, это произошло еще три недели назад, правительства и бизнес очень надеются, что приток туристов подстегнет развитие экономики республик.

Франция - на низком старте. В стране, образ которой связан с сидением на террасе кафе, должны открыться бары и рестораны, в Париже мэрия разрешила использовать тротуары, чтобы ставить туда столики для клиентов.

А в Италии открываются музеи и исторические монументы. Колизей ждет туристов и по этому случаю приоделся в иллюминацию цветов национального флага.