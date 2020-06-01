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мир

Открытие кафе во Франции: последний отсчет

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 Елена Караева
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Все французы мечтают отправиться в кафе
Все французы мечтают отправиться в кафе   -   Авторское право  Thibault Camus/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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В Испании премьер Санчес в понедельник обратиться к парламенту с просьбой продлить действие режима ЧС, но это будет, как сообщается, уже в последний раз.

Иберийское королевство возвращается к норме и ждет туристов, пока речь идет о жителях стран ЕС, внешние границы которого еще две недели будут закрыты.

Страны Балтии первыми из Евросоюза разрешили движение между Эстонией, Литвой и Латвией, это произошло еще три недели назад, правительства и бизнес очень надеются, что приток туристов подстегнет развитие экономики республик.

Франция - на низком старте. В стране, образ которой связан с сидением на террасе кафе, должны открыться бары и рестораны, в Париже мэрия разрешила использовать тротуары, чтобы ставить туда столики для клиентов.

А в Италии открываются музеи и исторические монументы. Колизей ждет туристов и по этому случаю приоделся в иллюминацию цветов национального флага.

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