США: бизнес афроамериканцев пострадал наравне с другими

В ходе продолжающихся шесть дней массовых беспорядков в США, вызванных гибелью при задержании чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, бизнес афроамериканцев пострадал наравне с другими.

Улица Лейк-стрит в этом городе штата Миннесота всегда была символом интеграции этнических меньшинств. Но за последние дни под горячую руку участников акций протеста против полицейского произвола попались магазины и другие объекты, принадлежащие афроамериканцам.

35-летняя Суад Хасан и вся ее семья - выходцы из Сомали, они владеют продуктовым магазином и детским центром на Лейк-стрит: "Мы с сестрами, братьями и матерью провели 4 ночи на улице, умоляя людей: "Пожалуйста, это бизнес, принадлежащий этническим меньшинствам! Не уничтожайте нас, не делайте этого!"

За последние дни известную своими красочными граффити на тему интеграции Лейк-стрит украсили новые: "Мне трудно дышать..." - эти слова стали последними для 46-летнего Джорджа Флойда.

Как отмечает Марк Мориал - глава Национальной городской лиги, организации по защите гражданских прав и интересов горожан, многие из предприятий афроамериканцев только начали открываться после вызванного эпидемией коронавируса перерыва, и причиненный участниками беспорядков ущерб может ряд из них привести к банкротству.

"Афроамериканские компании встретили эпидемию гораздо менее подготовленными, поскольку всегда испытывали хронический дефицит капитализации", - говорит он.

По его мнению, можно даже говорить об "инвестиционном расизме" в придачу к повседневному, жертвой которого стал Джордж Флойд.