Легендарному Клинту Иствуду - 90

Самому знаменитому ковбою современного кинематографа -90, но Клинт Иствуд по-прежнему уверенно держится в седле.

Ветеран Голливуда угадал свое призвание рано: в начале 50-х он бросил колледж и записался на актерские курсы, вскоре получил первую роль в кино. Поворотной для Иствуда стала встреча с итальянским режиссером Серджио Леоне; снявшись в трех его вестернах, Иствуд в деталях отработал свой главный экранный образ - мужественный, скорый на расправу антигерой-одиночка.

Иствуд - редкий пример популярного актера, который же в зрелом возрасте занялся режиссурой и добился сопоставимого с актерским успеха. "Таинственная река", "Малышка на миллион", "Подмена" "Письма с Иводзимы" вошли в золотой фонд современного авторского кино.

Фильмография Иствуда огромна, как огромен перечень полученных им наград. Только "Оскаров" у титана Голливуда четыре - два за лучшую режиссуру и два за лучший фильм.