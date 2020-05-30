Ковидный рейс из Мадрида на Канары

Пассажиры одного из рейсов из Мадрида на Канарские острова оказались в карантине после того, как у одного из них обнаружили коронавирус. Как сообщают местные издания, речь идёт о мужчине, который летал на похороны матери, умершей от COVID-19. В Мадриде он сдал тест на коронавирус, результаты которого стали известны во время полёта.

Рейс из Мадрида в Лансароте встречала гражданская гвардия. В отношении десятков пассажиров, которые находились на борту самолёта, был введён в действие протокол безопасности.

«Через некоторое время пришла медсестра и сообщила, что они обнаружили случай COVID на борту, а значит, нам надо оставаться в изоляции 14 дней», — рассказала одна из пассажирок. Прибывшим рейсом из Мадрида предложили на время разместиться в гостиничных номерах, чтобы не ехать домой. Большинство, как сообщают в региональном управлении по ЧС.

Администрация провинции Лас-Пальмас инициировала расследование в отношении мужчины, который вылетел из Мадрида на Канарские острова, не дождавшись результатов анализа на коронавирус.