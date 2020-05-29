Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:

"План восстановления в 750 млрд евро, предложенный Урсулой фон дер Ляйен на этой неделе, выводит Европу на новый рубеж. Если он будет одобрен странами-членами, это даст Брюсселю больше полномочий, чем когда-либо прежде.

Договор с потомками

Евросоюз впервые коллективно одолжит на рынках капитала деньги, которые предполагается вернуть за счет обычных налогов.

В беседе со мной сразу после сделанного ею заявления, Урсула фон дер Ляйен произнесла обнадеживающие тем, кто, вероятно, заплатит за восстановление: молодёжи:

"У нас есть пакт со следующим поколением. Мы говорим ему: «Да, мы должны сейчас собирать и инвестировать деньги, но мы будем вкладывать их в европейские приоритеты, которые так важны для вас». Это - европейская «зелёная сделка» и внедрение цифровых технологий, которые очень важны для молодого поколения. Если ему придётся частично возвращать эти деньги, то оно хотя бы сможет пожинать плоды, получать пользу от этих инвестиций".

Сосредоточится ли пост-коронавирусная Европа на «зелёных» преобразованиях? Некоторые сомневаются.

Greanpeace назвал план восстановления «противоречивым в лучшем случае и разрушительным в худшем». В плане слишком много внимания уделяется сохранению экономической модели, которая продолжает загрязнять окружающую среду, создает неравенство и концентрирует богатство в руках немногих.

Тем не менее, внутри Еврокомиссии ЕС существует мнение, что кризис - это возможность для реформ и обновления.

Маргрете Вестагер: «Думаю, очень важно, что внимательно следя за настоящим, мы в то же время не только восстанавливаем то, что было, но и обновляем наши общества и экономики в предстоящие недели и месяцы».

В самом деле, кризис показал не только слабые места в Европе, но и возможности движения вперёд.

Рецидив националистических рефлексов

Ко мне из Дюссельдорфа присоединяется Армин Лашет, премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии, крупнейшей земли в Германии. Он также служит одним из пяти заместителей председателя Христианско-демократической партии и является одним из трех кандидатов в преемники Ангелы Меркель.

Гробе: Ничто так не символизирует европейскую интеграцию, как безвизовый режим. Во время коронавирусного кризиса государства-члены самовольно закрывали внутренние границы. Может ли Шенгенская зона остаться на усмотрении правительств?

Лашет: Надеюсь, что нет. Сейчас нам нужно сделать всё, чтобы восстановить Шенгенскую зону. Во время пандемии мы испытали рецидив националистических рефлексов. Это иллюзия - верить, что вы можете остановить глобальный вирус, закрыв границы. Это почти комично.

Гробе: Еще один принцип Евросоюза, который сейчас проверяется на прочность, - это правила конкуренции, регулирующие, например, субсидии авиакомпаниям. Нужно ли будет переписать правила конкуренции?

Лашет: Это то, за что я давно уже выступаю, кризис сделал это ещё более актуальным. Европейские правила конкуренции и государственной помощи должны открывать дорогу европейским экономическим лидерам и меньше регулировать конкуренцию внутри единого рынка. Нам нужно переключить внимание и силы на соперников из США и Китая. Страны-члены должны срочно принять меры по спасению своих экономических лидеров, а для этого на союзном уровне необходимо наладить процесс ускоренного принятия решений о государственной помощи. При этом мы должны смотреть больше на глобальную картину, чем на национальную или европейскую картину.

Гробе: В начале кризиса ЕС не проявил себя наилучшим образом – это может иметь отношение к тому факту, что здравоохранение находится в компетенции стран-членов. Принимая во внимание недавний опыт, можете ли вы представить, чтобы Евросоюзу было передано больше власти, даже если это означает изменение договоров?

Лашет: Мы, безусловно, заметили, что некоторые сферы лучше передать в европейскую компетенцию. Пандемия не признаёт границ. Нам нужно лучше координировать меры против вируса и дать ему европейский ответ. К примеру, нам лучше бы вместе хранить медицинское оборудование, такое, как маски, которое нам приходилось покупать на мировых рынках за большие деньги. Мы также нуждаемся в сильном фармацевтическом производстве здесь, в Европе. В программу председательства Германии в Евросоюзе должны войти подобные меры по защиты наших граждан.

Без людей природа бы расцвела

Вирус положил конец политической жизни, какой мы её знали. Теперь нам предстоит формировать её заново.

Человек с собственным видением того, как может выглядеть будущая жизнь, - это немецкий цифровой художник Тимо Хельгерт. Он представил, что могла бы завоевать природа, если бы мы все оставались в самоизоляции.

Для него главное – это надежда и вдохновение.