США прекращают все отношения с ВОЗ и переводят средства в другие структуры — Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил об отказе Вашингтона от дальнейшего сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения. Все средства, которые предназначались для ней, будут направлены в другие организации этого профиля. Речь идёт примерно о 450 млн. долларов в год.

По словам Трампа, ВОЗ «не справилась со своей главной задачей и должна понести за это ответственность». Ранее он обвинял организацию в работе в интересах Китая, в пособничестве дезинформации о распространении коронавируса, что привело, как полагает президент США, к более масштабной эпидемии.

В середине апреля Трамп приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения, а 19 мая выдвинул ультиматум. Он потребовал в течение 30 дней представить план реформирования ВОЗ. Кроме того, он поручил провести расследование в связи с потенциальным сговором руководства организации с властями Китая. По словам Трампа, ВОЗ отказалась проводить реформу в соответствии с рекомендациями Вашингтона.