Renault: хроника объявленной катастрофы

Семейная пара выбирает новый автомобиль. Ничем не примечательная сцена. Если только не знать, что это дилер "Рено", гиганта автопрома, когда-то воплощавшего лучшие и самые продвинутые инженерные решения.

Падение цифр продаж в период пандемии заставило даже сдержанного министра экономики Франции Брюно Лё Мэра признать, что - цитата - "Рено" может исчезнуть".

Говорит покупатель Роман: "Мы хотим купить машину, мы хотим иметь возможность путешествовать чаще и больше, особенно вне Парижа".

Представленная "Рено" модельная линейка не удовлетворила потенциальных покупателей, посмотрим, что предлагают другие, говорят они.

Это не первый кризис автогиганта, еще в 2008-м году французское государство поддержала корпорацию, помогая взять крупный кредит.

"Рено" решил увеличить долю на рынке, выпуская и продукцию базовой сборки, и обновив модельную линейку, прибавив к ней автомобили верхней ценовой гаммы.

Будущее выглядело радужно, пока не грянул скандал с арестом тогдашнего руководителя консорциума.

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Рухнуло ли доверие покупателей из-за этого или нет, но в отчетности концерна образовалось падение продаж объемом 150 млн евро.

По мнению эксперта Энн-Мэри Бэйсден, работающей в Fitch Solutions, "еще до пандемии отчетность Рено совсем не радовала инвесторов".

В экономике Франции автомобильная промышленность - один из тяжеловесов не только из-за престижа, но и потому, что представляет свыше миллиона рабочих мест.

"Но и участие государства, и негибкость подхода профсоюзов в конечном итоге из преимуществ становятся преградами для проведения любых реформ", - резюмирует Энн-Мэри Бэйсден.

Журналист Euronews Райан Томпсон рассказывает: "Французское государство еще год назад было обладателем 15% акций Рено, и как акционер заинтересовано в том, чтобы концерн держался на плаву.

Минфин и минэкономики предлагают гарантии на пять миллиардов евро, чтобы у менеджеров автогиганта была возможность взять кредит. Но эта поддержка обставляется рядом условий".

О них объявил президент Франции Эммануэль Макрон: "Я предлагаю сделать Францию лидером в Европе в производстве автомобилей с двигателем, не загрязняющим природу. Электрическим или гибридным, доведя их количество до миллиона в год".

Чтобы достичь этих амбициозных целей, требуется продвинутая инженерная мысль, но, как сообщается, сегодня именно работники этого звена покидают Рено ради его конкурентов.

Как, кстати, и покупатели, говорящие, что высокая цена Рено уже не отвечает качеству, которое они ожидали.