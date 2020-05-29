Кому уже можно в Грецию: "белый список" Афин

Греция перед открытием туристического сезона опубликовала список 29 государств, гражданам которых будет разрешён беспрепятственный въезд в страну. Это в основном Центральная Европа, Балканы, Балтия, а также Китай, Япония, Южная Корея, Австралия. В перечне отсутствуют, например, Италия, Франция, Испания, Россия.

Список составлен на основании исследований как греческих экспертов, так и целого ряда международных организаций. Граждане вошедших в него стран будут подвергаться в аэропорту выборочному тестированию, но не будут обязаны отправляться на карантин.

Сама Греция пережила пандемию гораздо легче, чем другие европейские государства. В Афинах опасаются завоза вируса, но в то же время не могут позволить себе остаться без туристов.