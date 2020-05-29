В Будапеште в условиях карантина прошли антицыганские акции

Сторонники праворадикальных организаций провели в Будапеште акцию протеста, требуя публичного и тщательного расследования нашумевшего двойного убийства в центре города. Активисты уверены, что преступник имел отношение к цыганской общине, поэтому они призвали провести акцию памяти убитых напротив офиса Национального цыганского совета. Здесь собирались сотни людей. Протестующие они скандировали националистические лозунги.

Через некоторое время участники акции переместились к месту убийства, где звучали, как говорят очевидцы, в том числе расистские высказывания. Завершилось мероприятие шествием по одной из главных улиц в центре столицы.

В рамках борьбы с распространением коронавируса в Венгрии был введён запрет на публичные массовые мероприятия. Полиция следила за развитием событий со стороны, у некоторых активистов проверили документы и отобрали плакаты.