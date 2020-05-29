"Чтобы справиться с кризисом, надо спасать рабочие места"

ЕС планирует выделить 750 миллиардов евро на программу преодоления экономических последствий пандемии. На что пойдут деньги рассказал вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Euronews: Как воспринимают эту инициативу и что говорят о ней в Брюсселе?

Валдис Домбровскис: Мы говорим не о немедленном ответе на кризис, в данном случае мы сосредоточились скорее на фазе восстановления экономики. Так что первые реакции были в целом позитивные. Есть понимание, что это серьёзный пакет экономических стимулов, что надо обеспечить уверенное восстановление европейской экономики.

Хорошо воспринимают и то, что мы не предлагаем вернуться, так сказать, к обычному ведению дел. Мы используем этот пакет, чтобы стимулировать развитие, ускорить зелёный переход и цифровизацию экономики.

Euronews: Антикризисный фонд будет связан с бюджетом ЕС на 2021-2027 годы. Нас ожидают семь лет экономического спада, семь лет кризиса?

Валдис Домбровскис: Нет, всё совершенно не так. Мы ожидаем серьёзной рецессии в этому году. Но мы рассчитываем, что в следующем году экономика в значительной мере восстановится. Конечно, это зависит от развития эпидемической ситуации, потому что сейчас экономику сдерживают прежде всего карантинные меры, введённые странами-членами Евросоюза. Чем лучше мы сможем защитить наши компании и рабочие места сейчас, тем быстрее будет восстановление.

Euronews: Коронавирусный кризис оборачивается кризисом для рынка труда. Как справиться с этой ситуацией, когда многие компании сокращают рабочие места, а уровень безработицы в Европе растёт?

Валдис Домбровскис: Этот как раз одна из проблем, которую мы хотим сейчас решить. Мы должны проделать во многом ту же работу, которую сейчас проводят страны-члены ЕС, которые внедряют различные схемы краткосрочной занятости. Мы создали гибкую система поддержки стран в вопросах финансирования краткосрочных трудовых схем, программа под названием SURE. Чтобы сохранить объёмы производства Европейской экономики мы должны помогать компании и спасать рабочие места.