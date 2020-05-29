С бельгийских улиц уходят солдаты

Еврейский квартал Антверпена считается зоной высокого риска, где возможны нападения исламистов.

Бельгийское правительство намерено убрать из городов солдат, патрулирующих улицы уже несколько лет. Сохранить такую меру безопасности призывает представитель Форума еврейских организаций:

«Вооруженные патрули не могут предотвратить теракт, но они - своего рода сдерживающий фактор, - говорит Ханс Кнуп. - Если патрули будут отозваны, террористы воспримут это так, что им развязали руки для чего угодно. Я считают очень важным такой психологический эффект. "

В мае 2014 года боевик из так называемого «Исламского государства» убил четырех человек в еврейском музее в Брюсселе. В январе 2015 произошло нападение на редакцию «Шарли Эбдо" в Париже. Затем был сорван заговор с целью нанести удары по объектам в Бельгии. После этого армия и была отправлена на охрану населенных пунктов.

На пике уровня тревоги после взрывов в Брюсселе в 2016 году по тротуарам ходило 3 тысячи вооруженных солдат. Сейчас их там осталось только около 200. Эта операция обошлась правительству Бельгии за последние пять лет в более чем 200 миллионов евро.

Министр обороны предлагает постепенно свернуть операцию до сентября, когда армия остается только на ядерных объектах.

«Начальство бельгийских вооруженных сил было недовольно во-первых потому, что чувствовало: это не их работа, это прежде всего работа полиции, - говорит эксперт по терроризму из института "Эгмонт" Тома Ренар. - Во-вторых, это также сказывается на боеспособности. Войска нужно было готовить на местах постоянной дислокации к настоящим миссиям, а они были разбросаны по разным фронтам ».

Бельгийские власти считают террористическую угрозу и количество заговоров настолько уменьшившимися, чтобы можно прекратить патрулирование.

Но общественные организации еврейского квартала Антверпена новых нападений не исключают и обязуются сохранять бдительность.