Чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня. Соревнования были прерваны 13 марта из-за пандемии коронавируса. За это время в результате тестирования игроков и персонала команд были выявлены 12 заразившихся.

Спортсмены уже приступили к совместным тренировкам. В настоящее время таблицу чемпионата возглавляет «Ливерпуль», завоевавший 82 очка в 29 матчах.

На 19 июня запланирован матч между командами «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». А в первой после перерыва встрече сыграют лондонский «Арсенал», который уже 13 раз становился чемпионом Англии, и «Манчестер Сити», который сейчас на втором месте, у него 57 очков. На следующий день сразятся команды «Борнмут» и «Челси». Команда «Лестер» – на третьем месте в турнирной таблице, у неё 53 очка.

Сообщается, что из соображений безопасности все матчи будут проходить при закрытых трибунах.