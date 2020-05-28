Венгрия открыла границу с Сербией

После продолжительного карантина Венгрия открыла переезды на границе с Сербией. По соглашению между Будапештом и Белградом, в обе стороны можно проехать без справки о тестировании на коронавирус и нет необходимости при этом соблюдать двухнедельный карантин. Таким образом впервые с начала карантина разрешён въезд в Шенгенскую зону гражданам третьих стран. Этой возможностью воспользовались прежде всего те, кого пандемия надолго разлучила с родными и близкими.

Открытия переездов ждали и беженцы, которые собрались в приграничных районах в Сербии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, впрочем, подчеркнул, что власти сделают всё возможное, чтобы помешать нелегальной миграции:

«Мы открываем переезды для тех, кто хочет попасть из одной страны в другую законным способом. А те, кто хочет пересечь границу нелегально, по-прежнему не смогут этого сделать».

У границы скрывается и группа выходцев из Афганистана, которые после обязательного карантина покинули лагерь для беженцев у города Кикинды. Их попытки перейти границу пока заканчивались ничем.

Многие беженцы не решаются поселиться в заброшенных домах, потому что по ночам полиция проводит рейды. Так что они прячутся в болотах и лесах у железной дороги, пока, наконец, не решаются перелезть через стену.

Мигранты из Афганистана в интервью Euronews с благодарностью говорили о венгерских пограничниках, которые, по их словам, вели себя корректно и просто развернули нелегалов на пути в Венгрию. Они отмечают, что хорватские и румынские правоохранители действовали гораздо жёстче:

«Мы хотим обратиться к венгерскому народу. Мы не намерены жить в вашей стране, мы хотим лишь уйти на запад. Мы не чудовища, не террористы, мы такие же люди как вы, как все».

В сербской организации «Центр защиты беженцев» говорят об угрозе распространения коронавирусной инфекции среди мигрантов, если те будут скапливаться в приграничных районах. Правозащитники опасаются, что с открытием границ число переселенцев, желающих пройти этим путём в ЕС, резко увеличится.