Российского посла вызвали на разговор о хакерах

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева на беседу в связи с делом о хакерских атаках на серверы Бундестага. В заявлении ведомства сказано, что официальный Берлин осуждает эти нападения и будет добиваться введения общеевропейских санкций против тех, кто причастен к взломам.

Россия настаивает, что не имеет отношения к кибератакам. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, немецкая сторона не представила доказательств причастности Москвы к этому нападению.

В результате взлома сети Бундестага в апреле-мае 2015 были украдены более 15 Гб информации. Для защиты данных, как сообщала немецкая пресса, электронные сервисы парламента пришлось временно отключить.

По подозрению в причастности к этому взлому в начале мая генпрокуратура Германии объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина. Его называют членом хакерской группы Fancy Bear, которую связывают с российской разведкой. Канцлер Германии Ангела Меркель тогда заявляла, что есть веские доказательства причастности Москвы к произошедшему, обвинив Россию в использовании стратегии гибридных войн.