Филипп: "Свобода становится нормой, запрет - исключением"

"Свобода становится нормой, а запрет - исключением", - так премьер-министр Эдуар Филипп резюмировал второй этап снятия карантина во Франции. Представленные меры он объяснил "благополучной санитарной ситуацией" и "благоразумием французов".

С пятницы эпидемиологическая карта страны изменится: подавляющее большинство регионов станут "зелёными", что позволит их жителям вернуться к практически нормальному существованию. Исключение составят лишь департаменты центрального региона Иль-де-Франс, а также заморские территории Майотта и Реюньон.

К большой радости простых французов, со 2 июня в "зелёных" департаментах открываются бары и рестораны; в оранжевых обслуживание возможно только на террасе. Посетителей снова ждут музеи и театры, но обязательно в масках. Владельцам кинотеатров придется подождать до 22 июня.

В "зелёной" зоне снова откроются бассейны, спортивные центры и парки развлечений. Он также сообщил, что в "оранжевых зонах", а именно в Париже, открываются парки.

Возобновят занятия ученики младших и средних классов, в оранжевых зонах к ним не смогут присоединиться учащиеся лицеев. Устные экзамены на аттестат об окончании средней школы отменены.

Еще одно долгожданное решение: снятие 100-километровых ограничений на внутренние передвижения. Французов, правда, приглашают не злоупотреблять свободой. Сохранится контроль для тех, кто едет в заморские территории. Официальный Париж также выступил за снятие пограничных барьеров между членами Евросоюза.

Решение о следующем (возможно, окончательном этапе ) снятия ограничений будет принято 22 июня, добавил Эдуар Филипп. При этом Франции придется столкнуться с "исторической рецессией": только в апреле на биржу труда записались 800 тысяч человек, что является "рекордом", сообщил глава правительства.