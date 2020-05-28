Пандемия мешает Евросоюзу осваивать космос

Европейская космическая промышленность может потерять в 2020 году около 1 млрд евро из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Она получает некоторую чрезвычайную помощь, но просит о долгосрочной.

На космический сектор работает 230 тыс человек, он производит оборудования на 8 млрд евро и получает 60 млрд за счет продажи информации и услуг.

«Мы ожидаем, что наши частные клиенты, операторы связи, закупят обычное количество спутников, которые они приобретали в космической индустрии, — сказал глава ассоциации Eurospace Оливье Леметр. - Необходимы огромные усилия властных учреждений Евросоюза для поддержки наших исследований и разработок. Это то, что не до конца понимают страны-члены ЕС".

Как минимум до ноября 2020 года отложен запуск европейского спутника Sentinel 6. В рамках программы «Коперник» по наблюдению за Землёй он призван контролировать состояние атмосферы и повышение уровня мирового океана.

Евросоюз отстает от других геополитических держав. В 2019 году Китай произвёл 34 запуска, Россия - 21, США - 15, а ЕС только 2.

В пятницу страны ЕС обсудят на министерском уровне вопросы использования космических данных, услуг и технологий для содействия устойчивому экономическому восстановлению после пандемии COVID-19.

Сотрудник Европейского космического агентства подчеркивают, что наблюдение сверху за загрязнением окружающей среды имеет решающее значение для достижения углеродной нейтральности ЕС к 2050 году:

«Нашим странам нужно предпринять ещё много шагов, чтобы этого достичь, - говорит Йозеф Ашбахер. - Нужно следить за вредными выбросами заводов, промышленности, транспорта и транспорта, а также сельского и лесного хозяйств и многих других секторов, которые действительно пострадали от кризиса. Спутники отслеживают все изменения, они также помогают ответственным лицам получать информацию, которая помогает им осуществлять правильную политику".

Спутники "Галилео" также способствуют инновациям в таких сферах деятельности, как грузовые перевозки, услуги телемедицины, телекоммуникации следующего поколения.

В бюджете ЕС на 2021-2027 годы предложено выделить на космические нужды 14,8 млрд евро, что немного ниже, чем в нынешнем.

Депутат Европарламента из Португалии возражает против сокращений в этом секторе, который также помог бы спасать малые и средние предприятия:

«Это всё важные программы, которые нуждаются в финансировании, потому что они не только спобствуют развитию науки, но и приносят высокую экономическую отдачу, - говорит Мария да Граса Карвалью. - Они нужны небольшому бизнесу, который готов внедрять передовые технологии. Космические данные могут быть использованы для создания новых услуг, очень полезных всем гражданам".

Заботясь о своей обороне и безопасности, Евросоюз разрабатывает новую программу космического наблюдения и защищённой связи GOVSATCOM.