Лидеры Евросоюза "садятся в одну лодку"

Еврокомиссия предложила занять на рынках капитала 750 млрд евро на преодоление в Евросоюзе созданного коронавирусом экономического кризиса. Это значит, у всех стран-членов образуется общий долг, чего ещё не было никогда.

Бывший премьер-министр Италии одобряет такой радикальный подход:

"Этот кризис уже третий подряд за десятилетие, на него абсолютно необходимо реагировать иначе, чем на предыдущие кризисы - финансовый и миграционный, - сказал Энрико Летта. - Объявленное в среду решение напоминает мне обещание главы ЕЦБ Марио Драги сделать всё, что потребуется, когда он в корне изменил денежно-кредитную политику 8 лет назад. Вот и нынешний поворот важно хорошо реализовать".

Теперь страны Евросоюз вступают в долгий процесс переговоров. В первую очередь, инициативу Брюсселя должны одобрить главы государств и правительств. Они проведут саммит в середине июня.

У южных стран и так остались большие долги. Делить с ними новое бремя не хочет так называемая «бережливая четвёрка» - Австрия, Нидерланды, Швеция и Дания.

В интервью Euronews бывший премьер-министр Финляндии выразил уверенность, что соглашение будет достигнуто:

"Швеция придерживалась собственной линии в борьбе с COVID-19, но с экономической точки зрения она в значительной степени находится со всеми в одной лодке, - сказал Александр Стубб. - Я понимаю, на что Швеция рассчитывала, но нам всем приходится одинаково трудно. То, что происходит в Италии, что происходит в Испании, будет иметь последствия как в Дании, так и в Швеции. Думаю, что в конце концов все они поднимутся на борт".

После того, как будут собраны подписи лидеров всех 27 стран-членов, свое веское слово должен будет сказать Европарламент.

Если больших препятствий не возникнет, деньги на восстановление Евросоюза от пандемии потекут к январю 2021 года.