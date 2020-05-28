Пока в разных частях света решают вопрос об отмене карантинных мер, в Бразилии регистрируют максимальные темпы распространения коронавирусной инфекции. По официальным данным, число заразившихся за последние сутки увеличилось более чем на 20 тысяч и превысило 400 тысяч человек. Свыше 25 тысяч инфицированных умерли. Буквально за несколько дней Бразилия вышла на второе место в мире по количеству заразившихся COVID-19.

Крупнейшим очагом распространения заболевания стал Сан-Паулу. Губернатор штата Жоау Дориа, впрочем, допускает, что уже с 1 июня ситуация позволит смягчить карантинные меры:

«Мы будем следить за развитием событий, в ежедневном режиме анализируя научные и медицинские данные. Мы будем действовать гибко, последовательно, но если надо будет сделать шаг назад, если надо будет снова ввести ограничительные меры, мы без колебаний примем такое решение».

Ситуация в Бразилии осложняется нехваткой средств для тестирования на коронавирус, а также отсутствием достоверной информации о распространении инфекции в наиболее бедных районах страны. Особую опасность пандемия представляет для коренных народов, живущих в отдалённых районах страны без доступа к квалифицированной медицинской помощи.