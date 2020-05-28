В Бельгии шьют прозрачные маски для глухих

Европейский бизнес показывает примеры успешной адаптации к нуждам потребителей во время пандемии.

Бельгийская компания Brochage Renaitre почти 50 лет занималась переплетом книг и каталогов. А сегодня на её фабрике шьют антивирусные маски для глухих и слабослышащих, которым прозрачная ткань помогает читать по губам.

Перепрофилирование произошло очень быстро. На майские праздники директор собственноручно изготовила образцы, а в начале новой недели местные власти заказали 10 тысяч масок.

«За два дня мы приобрели швейные машины, закупили ткань и наладили рабочий цикл, - говорит директор Сабин Шарлье. - Мы составили описание каждого этапа производства и обучили сотрудников, контролирующих качество. А к концу недели мы пригласили 15 волонтёров, которых научили шить. И уже в следующий понедельник обновленная фабрика вступила в строй".

В цеху положено носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Продукцию проверяла на себе одна из сотрудниц, которая изъясняется на жестовом языке:

Раньше, все носили обычные маски, мне приходилось отдаляться от собеседников, чтобы нам их снять, - говорит Доня Дюбуа. - Теперь, когда все в округе прикрывают лицо прозрачным материалом, я могу читать по губам людей, и с ними стало гораздо проще общаться».

Из сотрудников компании 60% - это люди с ограниченными возможностями. Многим из них нужны нестандартные маски.

После введения карантинных мер фабрика была загружена только на 10%, и новые заказы помогли ей возродиться. Теперь готовятся поставки продукции в разные бельгийские регионы и учреждения:

«Мы заметили большой спрос на прозрачные маски среди логопедов, учителей начальных школ, персонала больниц и домов для престарелых, - продолжает директор. - Всем этим людями было трудно работать, не видя выражения лиц".

Компания производит 300 масок в день и планирует расширить свой ассортимент, учитывая особенности этих профессий и разных категорий людей.