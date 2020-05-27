Председатель Еврокомиссии представила в Европарламенте план восстановления экономики ЕС, пострадавшей от пандемии. После этого Урсула фон дер Ляйен ответила на вопросы нескольких брюссельских журналистов. Среди них был корреспондент Euronews Штефан Гробе.

Euronews: Почему вы уверены в том, что ваше предложение будет принято всеми странами-членами - "тяжеловесами", "бережливыми" и южанами?

Фон дер Ляйен: Этот кризис затронул все страны-члены. Все они видят экономический ущерб как на общем рынке, так и в национальной экономике. Это решающий момент для Европы. Мы должны преодолеть этот кризис вместе. Я выдвинула свое предложение в рамках того, что заслуживает доверия, известно каждому государству-члену, обладает проверенным качеством.

Euronews: Что бы вы сказали молодым людям, которые сейчас не могут найти работу, а также тем, кому в будущем придётся возвращать деньги, взятые в долг сегодня?

Фон дер Ляйен: Прежде всего, мы предложили мощный пакет мер, которые поддерживают экономику, обеспечивают рабочими местами молодёжь. Но ещё важнее то, что у нас есть договор со следующим поколением. Мы говорим ему: «Да, мы должны сейчас собирать и инвестировать деньги, но мы будем вкладывать их в европейские приоритеты, которые так важны для вас». Это - европейская «зелёная сделка» и дигитализация, они очень важны для молодого поколения. Если ему придётся частично возвращать эти деньги, то оно хотя бы сможет пожинать плоды, получать пользу от этих инвестиций.

Euronews: Люди, которые следят за кризисом из дома, слышат о миллиардах, даже триллионах, потраченных на поддержку экономики. Как вы можете гарантировать, что деньги действительно будут потрачены на восстановление и что все получат справедливую долю?

Фон дер Ляйен: Мы предлагаем использовать разумную систему. У каждого государства должен быть национальный план восстановления, относящийся только к нему. Люди в нём точно знают, что не так в их экономике и что нужно сделать для её модернизации. И окончательное решение будет принято не только в Еврокомиссией, но и Евросоветом. Так что у нас есть система сдержек и противовесов, гарантирующая, что мы инвестируем куда нужно и сколько нужно.