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Брюссельское бюро

Интервью Урсулы фон дер Ляйен о плане восстановления ЕС

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 Stefan Grobe
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European Commission President Ursula von der Leyen, right, gestures hello to an MEP prior to addressing the European Parliament plenary in Brussels, Wednesday, May 27, 2020.
European Commission President Ursula von der Leyen, right, gestures hello to an MEP prior to addressing the European Parliament plenary in Brussels, Wednesday, May 27, 2020.   -   Авторское право  Olivier Matthys/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Председатель Еврокомиссии представила в Европарламенте план восстановления экономики ЕС, пострадавшей от пандемии. После этого Урсула фон дер Ляйен ответила на вопросы нескольких брюссельских журналистов. Среди них был корреспондент Euronews Штефан Гробе.

Euronews: Почему вы уверены в том, что ваше предложение будет принято всеми странами-членами - "тяжеловесами", "бережливыми" и южанами?

Фон дер Ляйен: Этот кризис затронул все страны-члены. Все они видят экономический ущерб как на общем рынке, так и в национальной экономике. Это решающий момент для Европы. Мы должны преодолеть этот кризис вместе. Я выдвинула свое предложение в рамках того, что заслуживает доверия, известно каждому государству-члену, обладает проверенным качеством.

Euronews: Что бы вы сказали молодым людям, которые сейчас не могут найти работу, а также тем, кому в будущем придётся возвращать деньги, взятые в долг сегодня?

Фон дер Ляйен: Прежде всего, мы предложили мощный пакет мер, которые поддерживают экономику, обеспечивают рабочими местами молодёжь. Но ещё важнее то, что у нас есть договор со следующим поколением. Мы говорим ему: «Да, мы должны сейчас собирать и инвестировать деньги, но мы будем вкладывать их в европейские приоритеты, которые так важны для вас». Это - европейская «зелёная сделка» и дигитализация, они очень важны для молодого поколения. Если ему придётся частично возвращать эти деньги, то оно хотя бы сможет пожинать плоды, получать пользу от этих инвестиций.

Euronews: Люди, которые следят за кризисом из дома, слышат о миллиардах, даже триллионах, потраченных на поддержку экономики. Как вы можете гарантировать, что деньги действительно будут потрачены на восстановление и что все получат справедливую долю?

Фон дер Ляйен: Мы предлагаем использовать разумную систему. У каждого государства должен быть национальный план восстановления, относящийся только к нему. Люди в нём точно знают, что не так в их экономике и что нужно сделать для её модернизации. И окончательное решение будет принято не только в Еврокомиссией, но и Евросоветом. Так что у нас есть система сдержек и противовесов, гарантирующая, что мы инвестируем куда нужно и сколько нужно.

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