Дональд Трамп пригрозил ужесточить регулирование соцсетей

Президент США Дональд Трамп пригрозил соцсетям ужесточением регулирования или даже закрытием из-за их предвзятого отношения к сторонником консервативных взглядов.

Накануне Twitter впервые отметил его публикации как не соответствующие действительности и вводящие пользователей в заблуждение. В них глава Белого дома утверждал о неминуемых, по его мнению, фальсификациях на президентских выборах, поскольку, например, власти Калифорнии, намерены разослать избирателями бюллетени по почте.

Трамп обвинил платформу в "подавлении свободы слова" и во вмешательстве в выборы, а заодно вновь намекнул на то, что в ходе прошлой кампании 2016 года соцсети оказывали активную поддержку кандидату от демократов Хиллари Клинтон.

В то же время, эксперты отмечают, что изменить регулирование технологических компаний в США Трампу удастся только после того, как он заручится поддержкой Когресса и Федеральной комиссии по связи.