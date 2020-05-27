Нелетная погода: запуск Crew Dragon отложен

Старт Crew Dragon перенесен из-за неблагоприятных погодных условий. Запуск космического корабля, спроектированного SpaceX в сотрудничестве с НАСА, был намечен на среду 27 мая. Изменить планы пришлось всего за несколько минут до включения двигателей на полную мощь: слишком высока оказалась вероятность попадания в ракету молнии.

Впервые за последние девять лет США намерены отправить к МКС астронавтов на космическом корабле собственного производства.

За историческим стартом с мыса Канаверал должен был наблюдать президент Дональд Трамп. Несмотря на эпидемию коронавируса, на пляжах Флориды собрались сотни любопытных.

Дата новой попытки уже известна: суббота 30 мая.

NASA прекратило пилотируемые полеты после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавтов на Международную космическую станцию доставляют российские "Союзы".