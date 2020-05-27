Дональд Трамп обвинил Twitter в цензуре и во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Несколько дней назад соцсеть пометила две записи президента США как недостоверные.

"Twitter теперь вмешивается в президентские выборы 2020 года. Они говорят, что мое заявление по поводу голосования по почте, которое может привести к массовой коррупции и фальсификации, является неверным, основываясь на проверке информации, проведенной фейковыми новостями CNN и Washington Post. Twitter полностью подавляет свободу слова, и я, как президент, не допущу, чтобы это происходило", - написал Трамп в Twitter.

Президент США в воскресенье написал в Twitter о том, что демократы, организуя голосование по почте, пытаются создать условия для махинаций на выборах. По утверждению американского лидера, его политические оппоненты рассчитывают воспользоваться коронавирусом "в качестве предлога с целью мошенничества". Твит Трампа был отмечен специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки.

Твит Дональда Трампа с пометкой "проверить факты" Скриншот Twitter

Выборы 46-го президента США должны состояться 3 ноября 2020 года. В этой кампании главным соперником Трампа выступает кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден.

Накануне Байден назвал президента США "круглым дураком" после его насмешек над людьми, носящими защитные маски во время пандемии.

"Он дурак, круглый дурак, потому что говорит такое", - сказал Байден. Как он отметил, все ведущие специалисты "заявляют, что нужно носить маску, когда находишься в толпе". По словам Байдена, Трамп, пытаясь демонстрировать "ложную мужественность", подает плохой пример, а "люди платят за это жизнью".

На пресс-конференции во вторник Трамп заявил, что не критиковал Байдена за ношение маски. Вместе с тем, как отметил президент США, ему "показалось необычным", что Байден надел маску, хотя рядом с ним была только его супруга. Во время данной пресс-конференции Трамп также предложил одному из журналистов снять маску, поскольку из-за нее якобы не расслышал его вопрос. В ответ на отказ журналиста Трамп сказал: "Ну ладно, вы хотите соблюсти политкорректность".

Трампа нередко критикуют из-за его отказа надевать маску. Сам президент недавно заявил, что принимает в профилактических целях препарат гидроксихлорохин.