Выбросы CO2 рекордно снизились из-за пандемии

Глобальные выбросы СО2 в атмосферу Земли в 2020 году из-за карантинных мер, принимаемых во всем мире в связи с пандемией коронавируса, снизятся на 2,6 Гт, это сильнейшее в индустриальной истории человечества сокращение вредных загрязнений, пишет в своем отчете по инвестициям в энергетику МЭА.

Как ожидается, в 2020 году глобальные выбросы СО2 сократятся на 8% или почти на 2,6 Гт до уровня десятилетней давности, отмечают в МЭА. "Такое сокращение будет самым большим за всю историю, это в 6 раз больше, чем уменьшение выбросов на 0,4 Гт в 2009 году, что было вызвано финансовым кризисом. И это вдвое больше, чем сумма всех сокращений выбросов со времен Второй мировой войны", - подсчитали в МЭА.

Впрочем, после предыдущих кризисов уровень выбросов восстанавливался быстрее, чем снижался. "Будет ли так происходить и в этот раз, зависит от того, что будет происходить с инвестициями в энергетику", - заключили в МЭА.

В результате карантинных мер глобальный спрос на нефть в апреле упал на 25 млн б/с, в целом по году ожидается снижение спроса на 9 млн б/с. В общей сложности, самоизоляция затронула около 4 миллиардов человек по всей Земле.