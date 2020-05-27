Перспективы экономики еврозоны

Экономика еврозоны сократится в два раза сильнее, чем во время кризиса 2008 года. Об этом заявила председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард в ходе вебинара со студентами, нарисовав мрачную картину будущего экономики еврозоны вследствие пандемии. В этом году она сократится на 8 – 12%. Ранее предполагалось, что сокращение будет в пределах 5%, но теперь эта оценка пересмотрена.

– Конечно, многое зависит от того, насколько быстро будут отменены меры по изоляции, – отметила Кристин Лагард, – насколько резко или постепенно восстановится экономика, какие секторы деятельности пострадают сильнее всего. Некоторые страны будут затронуты сильнее, чем другие, и всё это определит, как мы выйдем из нынешней ситуации.

Как отмечают в Международной организации труда, последствия пандемии коронавируса сильнее всего ударили по молодёжи, среди которой уровень безработицы особенно вырос. За последние три месяца в этой категории каждый шестой остался без работы, а у тех, кому удалось этого избежать, рабочее время сократилось на 23%. Кроме того, по данным организации, опубликованным в четвёртом издании «Ковид-19 и трудовая деятельность», среди молодёжи, потерявшей работу, заметно выше доля женщин. Сейчас изучаются меры, которые потребуются для исправления ситуации.