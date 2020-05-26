StayHomas поют на барселонской крыше

Одна из самых знаменитых крыш Барселоны последних недель. Именно с этой террасы по всему миру разлетаются карантинные песни группы с говорящим названием StayHomas. Когда из-за эпидемии коронавируса музыканты Гильем, Раи и Клаус оказались запертыми в четырех стенах, они нашли прекрасный способ не скучать и не отчаиваться.

"Мы решили сочинять по одной песне в день. У нас было полно времени. В первые дни мы даже не догадывались о своем успехе. Но тут нам начали писать из Чили, Танзании, Индонезии, отовсюду", - рассказывает Гильем Болто, музыкант.

Песни на английском, испанском, каталанском и португальском. Темы на злобу дня: "Я хочу увидеться с друзьями, я хочу почувтсовать твою любовь, Инстаграмм – мне этого мало". Подписчиков же у группы уже свыше 400 тысяч.

"Все это как во сне. Ты видишь цифры, комментарии, но по-прежнему сидишь дома со своими друзьями. Ничего не происходит. Только в Инстаграмме", - говорит Раи Бенет, музыкант.

Кроме того, компания Sony предложила StayHomas записать сингл, а канадская звезда Майкл Бубле - выпустить совместный трек.

"Его представители связались с нами и сказали, что он хочет исполнить одну из наших песен в Канаде. Было просто невероятно увидеть его самого, трудно во все это поверить", - рассказывает Раи.

Карантин подходит к концу, музыканты надеются оказаться наконец чуть ближе к своим поклонникам.

"Мы пишем много песен. В ответ получаем много любви. Мы хотим и дальше реализовывать наши замыслы. Конечно, прямо сейчас концертов быть не может. Но мне просто необходимо чувствовать энергию людей, слышать, как они подпевают и веселятся, а не только видеть лайки", - говорит Клаус Строинк, музыкант.

Первый концерт группы запланирован на 31 июля. Билеты были распроданы всего за 15 минут.

"Вот такое голубое ведерко стало символом группы. Это еще раз доказывает, что искусство, талант и творчество всегда найдут путь к успеху", - передает из Барселоны Кристина Хинер, корреспондент Euronews.