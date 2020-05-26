Активисты призывают расследовать дело 9-летней чеченки, ставшей жертвой обрезания

"Мачеха и врач не смогли уговорить ребенка «по-хорошему» и стали насильно укладывать ее на кресло, - рассказывает Euronews Седа, тетя девятилетней девочки из Чечни. - С запугиваниями и угрозами детский гинеколог Нальгиева Изаня сделала ей ритуальное женское обрезание".

Эта история произошла в июле 2019 года в городе Магасе, когда девочка приехала в Ингушетию погостить у отца. По словам Седы, мать девочки, шокированная произошедшим, позвонила бывшему мужу и спросила, зачем он это сделал. "Чтобы не возбуждалась", - получила она ответ.

После случившегося мать девочки обратилась в суд. В июле прошлого года против гинеколога, проводившего операцию, открыли дело по 115 статье УК "Причинение легкого вреда здоровью". Правозащитники отмечают, что властям необходимо жестче бороться с этой практикой, и призывают Следственный комитет Ингушетии привлечь к ответственности не только Нальгиеву, но и руководство клиники, а также отца и мачеху девочки.

“Легкий вред” по закону - это кратковременное расстройство сроком от 9 до 20 дней. Мы думаем, что то, что произошло, будет иметь серьезные последствия для сексуального и психологического здоровья девочки в течение всей жизни", - рассказывает старший юрист проекта "Правовая инициатива", ведущий это дело, Татьяна Саввина.

Пресс-секретарь Следственного комитета по Ингушетии Зураб Героев сообщил, что запрос активистов находится на рассмотрении. "Пока решение не принято", - сказал он АФП.

Женское обрезание поддерживается традиционными обществами

По информации некоммерческих организаций, сотни женщин и девочек в возрасте до 10 лет ежегодно подвергаются ритуальному обрезанию на Северном Кавказе. В 2016 году фонд "Правовая инициатива" опубликовал отчет, в котором говорилось, что эта процедура практикуется в некоторых поселениях Дагестана, но она также существует в небольших закрытых общинах в Чечне и Ингушетии.

ВОЗ считает эту операцию, которая запрещена и уголовно наказуема во многих странах мира, калечащей. В России она не запрещена законом. Случай девочки из Чечни - первый прецедент, когда один из родителей готов обратиться к правосудию. "Эти случаи редко становятся достоянием общественности, - сказала Саввина. - Это же делают родители. Обычно оба родителя согласны, это проводится по их инициативе".

Чаще всего причиной частичного или полного удаления наружных половых органов у женщин становится религия. "Отец девочки из рода ингушей, в котором всех женщин подвергают этому жестокому действу, - подтверждает Седа. - Мать девочки, выйдя за него замуж, также была обрезана. Согласилась она на это, чтобы не испортить брак".

В России практика поддерживается и высокопоставленными религиозными деятелями. "Надо всех женщин обрезать, чтобы разврата не было на Земле, чтобы сексуальность уменьшилась", - сказал после выхода отчета председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев "Интерфаксу".

"Женское обрезание поддерживается традиционными сообществами, и часто даже нет опции его не делать", - объясняет консультант по России организации за права женщин Equality Now Джанет Ахильгова. Операции часто проводятся в кустарных условиях и сопряжены с риском для здоровья. В России нет соответствующей статистики, но, по данным ВОЗ, лечение возникающих осложнений в 27 странах с высокой распространенностью этой практики обходится ежегодно в 1,4 млрд долларов. По данным организации, более 200 млн женщин во всем мире стали жертвами женского обрезания.