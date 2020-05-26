Французские власти спасут национальный автопром. Во вторник президент Эммануэль Макрон заявил о планах выделить 8 млрд евро на поддержку отрасли, несущей огромные потери на фоне эпидемии коронавируса. Париж предлагает делать ставку на электромобили.

"Франция должна стать европейским лидером по производству экологически чистых машин, - заявил президент. - В ближайшие пять лет мы рассчитываем увеличить количество выпускаемых электромобилей, подзаряжаемых гибридов, гибридных моделей до миллиона в год. Параллельно мы укрепим позиции национального автопрома".

Субсидии для покупателей, долгосрочные инвестиции в развитие инновационных технологий при разработке, в том числе, аккумуляторных батарей для электромобилей – все это тоже часть правительственного плана.

"Мы намерены предложить покупателям и производителям "экобонусы": до 7 тысяч евро для физических лиц, приобретающих электрокары, до 5 тысяч - для предприятий и представителей местных властей, а также до 2 тысяч - при выборе подзаряжаемых гибридных автомобилей. До сих пор программа субсидирования на них вообще не распространялась", - отметил Макрон.

По его словам, в связи с ограничительными мерами, принятыми в стране на фоне пандемии, продажи в секторе упали на 80%, по сравнению с периодом до карантина.

Как ожидается, в среду компании Renault и Nissan сделают совместное заявление о будущем своего альянса. По некоторым данным, в рамках плана по снижению расходов на 2 млрд евро французская компания может закрыть несколько заводов, и тысячи людей лишатся рабочих мест.

"Годами европейские автопроизводители анонсировали переход на электромобили. Заставит ли их пандемия приступить к реализации задуманного? Сперва компаниям Франции и в целом Европы предстоит преодолеть кризис на фоне резкого падения продаж", - передает из Парижа Сирил Фурнерис, корреспондент Euronews.