Под эгидой Евросоюза прошла донорская видеоконференция, на которой было собрано 595 млн евро для венесуэльцев, которые покинули родные места и отправились за границу. Эти деньги будут переведены принявшим их общинам в Колумбии, Перу, Эквадоре и Бразилии.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев сказал, что вспышка коронавируса в этих странах усугубила и без того трудную ситуацию:

«Эти страны находятся в локдауне, то есть в закрытом положении, - говорит Филиппо Гранди. – Люди там, которые перебивались случайными заработками или трудились в неформальной экономике, быстро теряют средства к существованию. К сожалению, 80% венесуэльцев имели такого рода рабочие места. Теперь они глубоко затронуты экономическим спадом. Часто общины, принимающие их, тоже бедны и страдают таким же образом ».

С 2015 года Венесуэлу покинуло больше 5 млн человек. Большинство из них осталось в регионе, где получить гуманитарную и социальную помощь очень сложно.

Представитель Колумбии при Евросоюзе сообщил, что только в его стране насчитывается 1,75 млн венесуэльцев:

«Здравоохранение - это один из секторов, которые больше всего нуждаются, - говорит Гарсиа Эшеверри. - Под давлением венесуэльской иммиграции мы достигли дефицита в 257 млн долларов. И это не считая расходов на образование».

Участники конференции признали, что венесуэльцам и тем, кто их приютил, особенно нужны средства на здравоохранение, образование и питание, тем более сейчас, когда Латинская Америка стала новым эпицентром пандемии.

Доноры обязались предоставить всего 2,5 млрд евро, включая кредитные линии.