Европейская комиссия готовится объявить о создании Восстановительного Фонда. Он призван способствовать преодолению последствий пандемии и подъёму пострадавшей экономики.

Евросоюз уже много сделал для поддержки стран-членов. Вскоре после вспышки коронавируса Брюссель разрешил им гибко расходовать средства, оставшиеся в нынешнем союзном бюджете, который рассчитан до конца текущего года.

«В некотором смысле это не новые деньги, потому что они уже были в бюджете ЕС. Значительная их часть, давно выделявшаяся на конкретные проекты, так и осталась бы ​​неиспользованной, – сказал аналитик брюссельского института "Брейгель" Жолт Дарваш. - Благодаря новой инициативе, эти деньги могут быть переведены на возникшие нужды. Страны-члены получат много нового финансирования ».

В марте Европейский центральный банк объявил об покупке государственных облигаций на сумму 750 млрд евро до конца этого года. ЕЦБ и в прошлом брал на себя долговые обязательства Еврозоны, но строго в пропорциональном соответствии с ВВП и населением участвовавших в этом стран с общей валютой.

«Очень важно для новых чрезвычайных покупок в связи с пандемией то, что таких ограничений не существует, и ЕЦБ будет приобретать государственные бонды в зависимости от обстановки в странах-членах Еврозоны», - продолжал политолог.

В апреле Еврокомиссия объявила о запуске программы SURE, которая финансирует меры по защите рабочих мест. Деньги на это можно будет получить на льготных условиях.

«Преимущество для стран-членов в том, что они получают очень дешёвый кредит, в основном с нулевой учётной ставкой, - сказал Жолт Дарваш. - Это потому что сам Евросоюз может брать такую долгосрочную ссуду под ноль процентов".

В апреле Европейский инвестиционный банк объявил гарантировании 25 млрд евро для поддержки малого и среднего бизнеса в Европе. Эта схема может произвести кредитов на 200 млрд евро.

Главным источников средств для вывода из долгового кризиса Греции был Европейский Стабилизационный Механизм, сопроводивший это очень строгими условиями. В мае министры Еврозоны расширили сферу его действия.

«Единственное требование на этот раз состоит в том, что страны-члены должны тратить эти деньги на цели, связанные с здравоохранением. Он также ограничен 2% ВВП, из чего получается гораздо меньший кредит».

До сих пор в связи с нашествием коронавируса Евросоюз предоставлял в основном дешевые кредиты своим членам за счёт своей самой богатой державы.

«Если Германии выгодно предоставление этих кредитов, то с их возвратом не будет проблем, - заключил брюссельский эксперт. - Но некоторым странам-членам, которые уже имеют очень высокий государственный долг, таких как Греция, Италия и, возможно, Испания, погашать новые займы может быть трудно. "

Остаётся узнать, какая часть Восстановительного Фонда будет выделяться в виде займов, а какая - в виде безвозвратных грантов.