Доминик Каммингс: "Мое решение в тот момент было правильным"

Джонсон поддерживает Каммингса, а Каммингс не собирается уходить в отставку. Советник премьера вновь заявляет, что принял в ситуации каратина единственное правильное решение, касающееся своего 4-летнего сына.
Пресса выяснила, что Каммингс отправился с женой с ребенком в момент действия жестких изоляционных мер, чтобы поручить малыша заботам своих родственников.
Джонсона упрекают в том, что, несмотря на то, что он сам декларировал одно, на деле его подчиненные нарушали действующие правила.
Каммингса поддержали глава внешнеполитического ведомства Рааб и еще один член кабинета министров Майкл Гоув. С их точки зрения, советник премьера не совершил ничего предосудительного.
Но даже среди однопартийцев Джонсона нет безусловной поддержки решения Каммингса в разгар карантина отправиться за 400 километров, чтобы отвезти сына и оставить его на попечение родных. Не менее 20 депутатов Палаты общин от партии тори призвали премьера уволить своего советника.