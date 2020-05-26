Доминик Каммингс: "Мое решение в тот момент было правильным"

Джонсон поддерживает Каммингса, а Каммингс не собирается уходить в отставку. Советник премьера вновь заявляет, что принял в ситуации каратина единственное правильное решение, касающееся своего 4-летнего сына.

Пресса выяснила, что Каммингс отправился с женой с ребенком в момент действия жестких изоляционных мер, чтобы поручить малыша заботам своих родственников.

В семье сложилась очень сложная ситуация, мне нужно было выбирать из двух зол, я надеюсь, что я принял наиболее ответственное решение из тогда существовавших, поскольку на одной чаше весов лежала безопасность семьи, на другой - интересы правительства, в котором я работаю Доминик Каммингс советник премьер-министра Великобритании

Джонсона упрекают в том, что, несмотря на то, что он сам декларировал одно, на деле его подчиненные нарушали действующие правила.

Я не считаю, что имеется расхождение между словами и поступками. Мы тогда говорили и сейчас говорим, что единственный способ приблизиться к решению проблемы заключался и заключается в том, чтобы контролировать распространение вируса и спасать жизни, все время будучи начеку. Борис Джонсон Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Каммингса поддержали глава внешнеполитического ведомства Рааб и еще один член кабинета министров Майкл Гоув. С их точки зрения, советник премьера не совершил ничего предосудительного.

Но даже среди однопартийцев Джонсона нет безусловной поддержки решения Каммингса в разгар карантина отправиться за 400 километров, чтобы отвезти сына и оставить его на попечение родных. Не менее 20 депутатов Палаты общин от партии тори призвали премьера уволить своего советника.