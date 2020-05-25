Прокурор запросил для обвиняемого в шпионаже Пола Уилана 18 лет

Полу Уилану грозит 18 лет лишения свободы в колонии строго режима. Такое наказание запросил прокурор для обвиняемого в шпионаже гражданина США, а также Великобритании, Ирландии и Канады. Сам бывший морской пехотинец настаивает на своей невиновности. Ранее он неоднократно жаловался на то, что ему не дают позвонить родным и отказывают в проведении независимого медосмотра. МИД РФ, в свою очередь, не раз называл Уилана "симулянтом", затягивающим с ознакомлением с собственным делом.

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Владимир Жеребенков, адвокат Пола Уилана: "Защита и сам лично Пол Уилан считают, что имеет место провокация преступления со стороны его знакомого, которого он знает 10 лет, который тоже имеет отношение к спецслужбам, и что вся инициатива исходила только от него и от оперативных сотрудников".

Уилана задержали в Москве в конце 2018 года. По данным следствия, на изъятой у него флэш-карте хранились сведения, составляющие гостайну - предположительно, список личного состава одного из засекреченных российских силовых ведомств. Сам обвиняемый заявляет, что флешку получил от знакомого оперативника, был уверен, что на ней фотографии их совместного отдыха, в Россию же прибыл на свадьбу.

Приговор огласят 15 июня.