Европейцы стали больше откладывать на черный день

Вслед за отменой карантинных мер в Европе встал вопрос, что делать с экономикой. Во время режима самоизоляции европейцы, по вполне понятным причинам, стали меньше тратить и гораздо больше откладывать. Эксперты ожидали, что после возвращения жизни в прежнее русло люди вернуться к прежней модели потребления товаров. Но не тут-то было!

В распространенном ранее прогнозе Европейской комиссии прямо говорится, что высокие темпы потребления станут залогом устойчивого экономического роста в странах ЕС. Однако европейцы отнюдь не спешат расставаться со своими сбережениями, предпочитая держать деньги в банках, так сказать, на черный день.

Тут сказываются опасения и второй волны эпидемии, и массовой безработицы, и пр. И если предсказать дальнейшие мутации вируса никто не может, то опасения касательно рабочих мест вполне оправданы. По данным Евростата, безработица в еврозоне вырастет до 9,5% в 2020 году.

Согласно ЕЦБ, в марте граждане Франции, Италии и Испании - европейских стран, наиболее сильно пострадавшие от коронавируса - поместили на банковские депозиты в общей сложности почти 47 млрд евро. Это в несколько раз больше среднемесячных значений, фиксировавшихся до кризиса.

Теперь уже пик эпидемии в Европе пройден, постепенно начали открываться магазины, однако покупателей в них немного. Рестораны, кафе по-прежнему закрыты, убытки в сфере услуг и туристическом сектора пока вообще не поддаются оценкам. В подобных условиях рассчитывать на рост экономических показателей не приходится.