Евросоюз меняет подход к субсидиям и конкуренции

Правительство Германии и авиакомпания Lufthansa достигли соглашения о государственной помощи в размере 9 млрд евро этому флагманскому перевозчику.

Это может быть хорошей новостью для его дочерней компании Brussels Airlines. "Брюссельские авиалинии" уже объявили о существенном сокращении штатов.

Транспортные ограничения из-за пандемии нанесли серьёзный ущерб гражданской авиации и другим смежным отраслям, что побудило Еврокомиссию приостановить действие жёстких правил конкуренции. До кризиса государственное субсидирование была практически незаконным.

Но учитывая риск экономического краха, исполнительный вице-председатель Евромиссии должна была переписать правила – хотя бы, временно:

«В целом это гарантирует, что государственная поддержка ограничена во времени и направлена ​​только на проблемы, с которыми сталкиваются компании в настоящее время, - сказала Маргрете Вестагер. - До конца 2020 года будет предоставлена денежная поддержка​​, чтобы помочь компаниям преодолеть дефицит ликвидности и предотвратить увольнения».

Еврокомиссия уже утвердила национальные схемы спасения хозяйств в период пандемии на сумму почти 2 триллиона евро, причем на долю Германии пришлось половина этого.

Столицы других стран обеспокоены тем, что и без того богатый Берлин получает несправедливое преимущество, но Брюссель рассматривает огромную немецкую программу государственной помощи как механизм подъёма экономики всего ЕС.

Такие деятели, как премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия хотят, чтобы ЕС ещё больше ослабил антимонопольную политику в будущем.

«Европейские правила конкуренции и государственной помощи должны открывать дорогу европейским корпорациям, чтобы они могли создаваться и соперничать с конкурентами из США и Китая, - сказал Армин Лашет. - Брюссель не должен смотреть исключительно на конкуренцию на едином рынке. Это будет проблемой в ближайшие годы».

Активисты борьбы с климатическими изменениями опасаются, что государственная помощь и средства на восстановление попадут в итоге в отрасли промышленности, загрязняющие окружающую среду. До вирусного кризиса Брюссель обещал направить главные усилия на строительство более зелёной экономики.