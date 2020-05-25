Карантин в Великобритании вылился в громкий политический скандал

Угрызений совести не испытываю, в отставку подавать не собираюсь. Так можно резюмировать выступление Доминика Каммингса, главный советник премьер-министра Великобритании, оказавшегося в центре громкого скандала. Дело в том, что Каммингс был ярым сторонником введения в королевстве карантина, но при этом сам же его и нарушил, причем грубо.

"В мой адрес высказывается много критики, звучат откровенно гневные заявления. Но все они основаны на искаженных данных, распространяемых СМИ", - заявил Каммингс. "Я не подавал прошение об отставке и не рассматривал такую возможность", -добавил он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вступился за своего ближайшего помощника и заявил, что если тот и нарушил карантин, то исключительно потому, что был движим "отцовским инстинктом". Впрочем, Джонсон тут же добавил, что понимает негодование подданных королевства.

"Да, я чувствую возмущение людей", - сказал британский премьер.

Согласно данным британских СМИ, в самый разгар эпидемии Каммингс отвез своего 5-летнего сына к родителям за 400 км от дома. Он сделал это потому, что у него и супруги наблюдались все симптомы, похожие на коронавирус. Чтобы ребенок не остался один в случае возможной госпитализации родителей, Каммингс решил оставить его у родственников.

Однако по факту получается, что он нарушил сразу несколько предписаний в то время, как рядовые британцы были вынуждены строго соблюдать карантин. С осуждением, Каммингса выступили многие известные личности, в том числе Джоан Роулинг, автор книг про Гарри Поттера. Скандал получил поистине общенациональный масштаб, равно как и карантин, введенных на фоне эпидемии. Вслед за публикациями в СМИ, полиция начала официальное расследование в отношении действий Каммингса.