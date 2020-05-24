В Израиле начинается суд по делу Нетаньяху

В Израиле начинается судебный процесс по делу премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в коррупции. Сам глава правительства провёл в воскресенье утром в первое заседание нового коалиционного кабинета. После серии досрочных выборов Верховный суд разрешил ему вновь занять высший руководящий пост, несмотря на уголовное дело.

Нетаньяху предъявлены обвинения в мошенничестве, коррупции и получении взяток. По версии прокуратуры, будучи министром связи, он предоставлял льготы телекоммуникационной компании «Безек» в обмен на позитивные публикации в СМИ, а кроме того, неоднократно получал дорогостоящие подарки и незаконные пожертвования от бизнесменов.

Нетаньяху все обвинения отвергает и называет их «охотой на ведьм». Дело в отношении политика стало одной из важных тем избирательных кампаний на прошедших выборах.