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Израиль

В Израиле начинается суд по делу Нетаньяху

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 Андрей Позняков
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премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства 24 мая 2020
премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства 24 мая 2020   -   Авторское право  ABIR SULTAN / POOL / AFP
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В Израиле начинается судебный процесс по делу премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в коррупции. Сам глава правительства провёл в воскресенье утром в первое заседание нового коалиционного кабинета. После серии досрочных выборов Верховный суд разрешил ему вновь занять высший руководящий пост, несмотря на уголовное дело.

Нетаньяху предъявлены обвинения в мошенничестве, коррупции и получении взяток. По версии прокуратуры, будучи министром связи, он предоставлял льготы телекоммуникационной компании «Безек» в обмен на позитивные публикации в СМИ, а кроме того, неоднократно получал дорогостоящие подарки и незаконные пожертвования от бизнесменов.

Нетаньяху все обвинения отвергает и называет их «охотой на ведьм». Дело в отношении политика стало одной из важных тем избирательных кампаний на прошедших выборах.

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