Борис Джонсон: "Я его не осуждаю"

Борис Джонсон отказался отправить в отставку своего советника, несмотря на волну критики со стороны СМИ и оппозиции, обвинивших Доминика Каммингса в нарушении карантина в разгар эпидемии. Свои резоны британский премьер-министр изложил на брифинге в воскресенье, заявив, что 48-летний Каммингс "действовал ответственно, честно и законно".

"Я провел обстоятельную личную беседу с Домиником Каммингсом, - сказал Джонсон в частности. - И на ее основании заключил, что когда он выехал в Дарем, чтобы обеспечить уход за своим ребенком в момент, когда он сам и его жена могли оказаться недееспособными из-за коронавируса, у него не было выбора. Убежден, что он следовал инстинкту любого отца, любого родителя. Я его за это не осуждаю"...

Каммингс получил известность в 2016 году, он был одним из разработчиков агитационной кампании Бориса Джонсона в преддверие референдума, на котором большинство британцев высказались за выход из Евросоюза.

По информации британских СМИ, в Дарем (в 400 километрах от Лондона) Каммингс уехал в конце марта и оставался там до середины апреля, когда его узнал местный житель, подавший жалобу на нарушителя карантина. Лейбористская и либерал-демократическая оппозиция обвинила правительство в двойных стандартах и потребовала его немедленной отставки.

Великобритания сегодня занимает второе место в мире по числу жертв коронавируса: 36 793, согласно данным ВОЗ.