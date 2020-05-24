Протесты в Гонконге: тысячи участников, десятки задержанных

Тысячи жителей Гонконга приняли участие в демонстрации против планов Пекина принять закон об обеспечении национальной безопасности на территории этой автономной территории.

Для разгона радикально настроенных манифестантов полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки. К вечеру полиция задержала по меньшей мере 180 человек. Как утверждают в правоохранительных органах, они совершали акты вандализма, били стекла магазинов, бросали бутылки с крыш, кидали камни. По информации ТАСС, по меньшей мере шесть человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, полученных в ходе уличных беспорядков. Но большинство манифестантов в столкновениях с полицией не участвовало и мирно разошлось по домам.

Поводом для новой волны протестов сторонников большей независимости города от центральной стал законопроект, который предоставляет Китаю право применять в автономии национальные законы и открывать там представительства органов безопасности. Местные власти поддержали инициативу, подчеркнув, что она не противоречит принципу "одна страна - две системы" и направлена на противодействие терроризму, сепаратизму и антигосударственной подрывной деятельности. Противники законопроекта опасаются, что его принятие приведет к ограничению прав и свобод жителей Гонконга.