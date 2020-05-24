Полиция разогнала акцию против китайского закона о безопасности в Гонконге

Столкновениями между полицией и протестующими обернулись попытки провести в Гонконге акцию против китайского закона о безопасности в автономии. Для разгона демонстрантов сотрудники силовых применяли слезоточивый газ.

Вопреки запрету на проведение митингов в торговом районе Козуэй-бэй собрались сотни сторонников демократического движения. Они протестуют, в том числе, против законопроекта, который предоставляет Китаю право применять в автономии национальные законы и открывать там представительства органов безопасности. Инициативу рассматривает Собрание народных представителей КНР.

Сторонники этих изменений говорят о необходимости защиты от сепаратизма и иностранного вмешательства в дела Гонконга. Противники законопроекта рассматривают его как нарушение принципа «одна страна — две системы» и инструмент для будущих репрессий против участников демократического движения. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявляла, что инициатива не несёт угрозы для свободы собраний и свободы слова в автономии.